Zurück vom Länderspiel gegen die Türkei ist der niederländische HSG-Keeper Bart Ravensbergen. Foto: Werner Scholz FOTO: Werner Scholz Schlüsselspiel in der Emslandarena Trifft die HSG gegen den ältesten Spieler der Liga? Von Dieter Kremer | 10.11.2020, 18:38 Uhr

Die direkten Duelle gewinnen – auf diese Art und Weise könnten die Handballer der HSG Nordhorn-Lingen den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga schaffen. Am Mittwoch endet die Länderspielpause mit einer Partie in eigener Halle.