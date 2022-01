Delmenhorst. Der SV Atlas Club plant Anfang Februar eine eigene Stellenbörse auf den Markt zu bringen. Das Angebot soll einerseits dem Wirtschaftsstandort Delmenhorst zugutekommen, andererseits aber auch breit gestreut werden.

Vor wenigen Tagen hatte der SV Atlas Delmenhorst mit der Verpflichtung des Delmenhorster Ex-Oberbürgermeisters Axel Jahnz weitere Weichen für die Zukunft gestellt und verkündete in dem Zuge ein weiteres Projekt: Der SV Atlas Club, ein Netzwerk von Sponsoren und Förderern des Vereins, wird zum 1. Februar 2022 eine eigene Stellenbörse ins Leben rufen. „Wir wollen etwas für den Wirtschaftsstandort Delmenhorst tun und dieses Portal Sponsoren und Unternehmen zugänglich machen“, erklärt Stefan Keller, Marketing-Vorstand des SV Atlas sowie Initiator und Vorstand des SV Atlas Clubs. Dabei solle das Angebot aber nicht nur auf Delmenhorst beschränkt werden, ergänzt er. Die Nutzung sei zum Beispiel auch für Unternehmen aus Bremen oder Dresden möglich, greift Keller mal willkürlich zwei deutsche Städte heraus: „Und auch für Nicht-Sponsoren.“

Stefan Keller erklärt Notwendigkeit des Portals

Die Idee sei schon länger „präsent“ gewesen und auf dem letzten Clubabend im El Toro kam sie noch mal zur Sprache. „Ein Brennpunkt und echtes Mehrwertthema heute und in Zukunft ist zweifelsfrei die Suche nach Fach- und Führungskräften für Arbeitgeber. Es ist unglaublich schwer, Menschen zu rekrutieren“, erklärt Stefan Keller das neue Vorhaben: „Ich denke, dass so etwas für einen Regionalligaverein einmalig ist. Damit setzen wir unser Motto 'Wir für Delmenhorst' ein weiteres Mal in die Tat um. Darauf sind wir auch durchaus ein bisschen stolz.“



Jobbörse soll vielfältigen Nutzen schaffen

Der Verein erhofft sich durch das neue Angebot natürlich auch einen eigenen Mehrwert – so sollen neue Kontakte geknüpft, Sponsoren und neue Mitglieder gewonnen und nicht zuletzt auch eine kleine zusätzliche Einnahmequelle für den Verein generiert werden. „Wir sehen das aber nicht als Mitnahmeeffekt, sondern wollen etwas zurückgeben“, erklärt Stefan Keller.

SV Atlas Club erhält neue Internetseite

Die Stellenbörse wird ein reines Online-Projekt. Die Planungen befinden sich in der finalen Phase, „es muss natürlich Content rein und wir führen ein paar Testläufe durch“, sagt Stefan Keller. Er betont, dass das Projekt ebenfalls von einem Sponsor auf die Beine gestellt wird, ohne einen Namen zu nennen. Somit findet auch die Entwicklung clubintern statt. Über die Social-Media-Kanäle des SV Atlas soll das Projekt zu Beginn beworben werden. Mit dem Start der Jobbörse werde auch die Webseite des SV Atlas Clubs ein neues Design erhalten, erklärt Stefan Keller abschließend.

Auf der Pressekonferenz am Freitag vergangener Woche hatte der SV Atlas das Thema erstmals öffentlich gemacht und zudem mitgeteilt, dass der 1. Vorsitzende Manfred Engelbart sich auf der nächsten Jahreshauptversammlung wieder zur Wahl stellen wird. Wann die Versammlung stattfinden wird, steht allerdings noch nicht fest. Da der Verein sie gerne in Präsenz abhalten möchte, wartet er zunächst noch auf eine Entspannung der derzeitigen Corona-Umstände.