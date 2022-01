Delmenhorst. Die Bezirksliga-Fußballer des TuS Heidkrug sammeln ihre 14 Punkte ausschließlich gegen Kontrahenten, die als künftige Wegbegleiter gelten. Partien gegen VfL Oldenburg II und beim SV Atlas II stehen noch aus.

Beim TuS Heidkrug betrachten sie Vergangenheit und Zukunft mit gemischten Gefühlen. Zum einen belegen die Fußballer in der Staffel B der Bezirksliga Weser-Ems 2 unter neun Konkurrenten nur den siebten Platz. Sie können zwar bei zwei noch ausstehenden Spielen in der Qualifikationsrunde noch 20 Punkte erreichen, aber auch diese würden ihnen nicht zur Teilnahme an jenen Begegnungen verhelfen, in denen es um die Meisterschaft geht. Auf der anderen Seite jedoch nimmt die Mannschaft von Chefcoach Selim Karaca die bisherige Ausbeute komplett mit in die Abstiegsrunde – 14 Punkte. Und diese Zahl kann sich durchaus noch erhöhen, denn der TuS trifft noch auf den Stadtrivalen SV Atlas II, für den es während des zweiten Teils der Saison 2021/22 ebenfalls darum geht, das Abstiegsgespenst zu verscheuchen.

Verletzungsprobleme plagen TuS

Jorge Jacinto, beim Bezirksligisten Co-Trainer und gute Seele in Personalunion, nennt Gründe für das bisher enttäuschende Abschneiden. „Auch wir hatten vor der Saison mehr erwartet, aber wir hatten Verletzte und Covid-Fälle. So gesehen, sind 14 Punkte in Ordnung“, sagt er. „Wir hatten zu kämpfen. Es waren manchmal nur acht Leute beim Training, früher waren es 20. Außerdem mussten wir Abgänge verkraften – wie zum Beispiel Marcel Marquardt.“ Den 20-Jährigen zog es im Sommer zum Oberliga-Siebten Rotenburger SV, für den er in elf von 17 Punktspielen mitwirkte und drei Treffer erzielte.

„Der Zusammenhalt zeichnet die Mannschaft aus.“ Jorge Jacinto, Co-Trainer des TuS Heidkrug.

Mit der Entwicklung des Teams zeigen sich die Verantwortlichen unter Berücksichtigung der Schwierigkeiten zufrieden. „Der Zusammenhalt zeichnet die Mannschaft aus. Es ist ein toller Haufen. Die Jungs haben die Lust am Fußball nicht verloren“, unterstreicht Jacinto.

Über Siege freuten sich die Heidkruger nach den Spielen gegen den SV Baris (3:0), beim und gegen Schlusslicht BW Bümmerstede (2:0 und 3:1) sowie beim FC Hude (4:1). Unentschieden gab es gegen Atlas II (2:2) und bei Baris (1:1). Die acht Niederlagen kassierte der TuS gegen Kontrahenten, die der oberen Tabellenhälfte angehören. Mit 37 Gegentreffern stellt er die schwächste Defensivabteilung.

Vier Testspiele

Der Bezirksliga-Siebte hat vier Vorbereitungsspiele vereinbart, die ausnahmslos auswärts stattfinden. Er gastiert beim SV Lemwerder (Sonntag, 23. Januar, 13 Uhr), TS Woltmershausen (Sonntag, 30. Januar, 13 Uhr), VfL 07 Bremen (Samstag, 5. Februar, 11 Uhr) und beim TSV Weyhe-Lahausen (Freitag, 18. Februar, 19.30 Uhr). „Vor dem ersten Test werden wir ein, zwei Einheiten absolvieren“, sagt Jacinto, der bedauert, dass das Trainingslager in Portugal – in früheren Jahren fester Bestandteil der Vorbereitungsphase – pandemiebedingt erneut ausfallen muss. „So richtig geht es dann Mitte Februar wieder los“, informiert Jacinto.

Mit den Partien gegen den VfL Oldenburg II (Freitag, 11. März, 20 Uhr) und beim SV Atlas II (Sonntag, 20. März, 14 Uhr) klingen die Qualifikationsspiele für den TuS Heidkrug aus. Am Sonntag, 10. April, startet die Elf vom Bürgerkampweg in die Abstiegsrunde – mit 14, 15 oder gar 17 Punkten.