Der Handball-Oberligist HSG Delmenhorst um Lennart Witt (Zweiter von links) und Thies Hermann (Vierter von links) hat sich beim Tabellenführer TvdH Oldenburg durchgesetzt.

Lars Pingel

Oldenburg. Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst haben sich beim Spitzenreiter TvdH Oldenburg durchgesetzt. Sie steigerten sich in der zweiten Halbzeit deutlich.

Jörg Rademacher applaudierte seiner Mannschaft am späten Freitagabend schon etwas mehr als 60 Sekunden vor dem Ende der Oberliga-Partie. Der Trainer der Handballer der HSG Delmenhorst gratulierte ihr so zu einer vor allem in der zweiten Hal