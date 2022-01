Die Delmenhorster Bogensportler um Rainer Bettermann verlegen ihr Eisbrecher-Turnier.

Jens Lehmkühler

Delmenhorst. Der Verein Bogensport Delmenhorst verschiebt sein beliebtes Event in Schlutter von Ende Januar auf den 21. un 22. Mai. Als nächstes Highlight finden am 22. und 23. Januar die Landesmeisterschaften in der Halle statt.

Die stark angespannte Corona-Lage zwingt die Verantwortlichen des Vereins Bogensport Delmenhorst dazu, ihr traditionelles und beliebtes Eisbrecher-Turnier zu verschieben. Das Event, das ursprünglich Ende Januar auf dem Bogensport