Der ehemalige Delmenhorster Oberbürgermeister Axel Jahnz engagiert sich im Vorstand des Fußball-Regionalligisten SV Atlas.

Archivbild: Marco Julius

Delmenhorst. „Neuzugang“ im Vorstand des SV Atlas Delmenhorst: Ex-Oberbürgermeister Axel Jahnz engagiert sich im Führungsgremium des Vereins, dessen 1. Vorsitzender Manfred Engelbart für eine weitere Amtszeit kandidieren wird.

Der SV Atlas Delmenhorst hat seinen Vorstand erweitert. Der Verein, dessen erste Fußball-Mannschaft in der Regionalliga antritt, gab am Freitag bekannt, dass Axel Jahnz, von Mai 2014 bis Oktober 2021 Oberbürgermeister der Stadt, künftig in