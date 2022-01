Zwei Bowler aus Delmenhorst nehmen an Landesmeisterschaft teil

Das Bowling Center Oldenburg bildet den Schauplatz der Landesmeisterschaften der Senioren und Versehrten (Symbolbild).

imago images / NomadSoul

Delmenhorst. Die niedersächsischen Titelwettkämpfe stehen im Bowling Center Oldenburg auf dem Programm. Jürgen Neumann und Claus-Bernd Horstmann vertreten bei den Senioren die Farben des Delmenhorster Vereins.

Das Bowling Center Oldenburg bildet in Kürze den Schauplatz der Landesmeisterschaften der Senioren und Versehrten. Die Titelwettkämpfe, die ursprünglich an zwei Tagen stattfinden sollten, stehen nunmehr lediglich noch am Sonntag,