Die Stammvereine der HSG Delmenhorst, VSK Bungerhof und TV Deichhorst, sind sich nicht mehr einig.

Symbolfoto: Daniel Niebuhr

Delmenhorst. Jürgen Janßen ist nicht mehr Vorsitzender der HSG Delmenhorst. Vertreter der Stammvereine VSK Bungerhof und TV Deichhorst haben einen Gesprächstermin vereinbart.

„Ich bin am 14. Dezember als Vorsitzender der HSG Delmenhorst zurückgetreten“. Mit diesen Worten hat Jürgen Janßen am Samstagabend – im Anschluss an das 26:27 der Oberliga-Handballer gegen die HSG Nienburg – ein Pressegesprä