Heimspiel für den Weltmeister: Die Lateinformation von Grün-Gold Bremen tritt zum Bundesliga-Wettkampf in der Halle 7 an. Dort wird auch ein Turnier mit der Landesligaformation des TSZ Delmenhorst ausgetragen.

imago images/Nordphoto

Bremen/Delmenhorst. Grün-Gold Bremen richtet am 15. und 16. Januar ein „Liga-Wochenende“ für Lateinformationen aus. In den Turnieren des Clubs, der den amtierenden Weltmeister stellt, tritt auch das Landesligateam des TSZ Delmenhorst an.

