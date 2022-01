Der TV Jahn Delmenhorst bietet zwei Tanzkreise an.

Symbolbild: imago images/momentphoto

Delmenhorst. In der Tanzsportabteilung des TV Jahn Delmenhorst gibt es zwei Gruppen für Breitensportler. Dort sind noch Plätze frei.

Die Tanzkreise des TV Jahn Delmenhorst starten am Sonntag, 16. Januar, im Saal an der Goethestraße 1a in ihr Sportjahr 2022. In diesen Gruppen sind noch Plätze für Paare frei, berichtete Frauke Niebuhr, Leiterin der Abteilung. Die Tanzkreis