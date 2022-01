Die Nordliga-Herren 70 des Delmenhorster TC um Mannschaftsführer Karl-Heinz Witte starten mit personellen Problemen in ihre Punktspielrunde.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Herren-70-Mannschaft des Delmenhorster TC geht skeptisch in die Hallensaison 2021/22 in der Nordliga. Wichtige Spieler fallen aus.

„Es sieht nicht gut aus.“ Karl-Heinz Witte, Mannschaftsführer der Herren 70 des Delmenhorster Tennis-Clubs (DTC), bringt den Stand der Dinge auf einen ebenso knappen wie präzisen Nenner. Sein Team, das in der Hallensaison 2021/22 in der Nor