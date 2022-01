HSG Delmenhorst bereitet sich auf Rückkehr in Spielbetrieb vor

Starten mit einem Heimspiel gegen die HSG Nienburg in den zweiten Teil der Saison: die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst um Dominik Ludwig.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst treten am Samstag, 8. Januar, in der Stadionhalle an. Die Vorbereitung auf den Restart der Saison 2021/22 wurde durch einen Einbruch erschwert.

Für die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst geht am Samstag, 8. Januar, die pandemiebedingte Unterbrechung der Saison 2021/22 zu Ende. „Wir müssen spielen“, erklärte Jürgen Janßen für die HSG mit Blick auf die Heimpartie