Siegesserie bringt HSG Hude/Falkenburg II in die Spitzengruppe

Die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg II belegen in der Tabelle der Landesklasse Nord den dritten Platz.

Symbolfoto: imago images/Zimmermann

Hude/Falkenburg. Die Landesklasse-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg II hatten vor der pandemiebedingten Unterbrechung der Saison 2021/22 viermal in Folge gewonnen. Sie sollen am 16. Januar 2022 wieder um Punkte kämpfen.

Die Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg II sind mit 11:5 Punkten in die coronabedingte Unterbrechung der Saison 2021/22 gegangen. Sie sind damit Tabellendritter der Landesklasse Nord. „Wir hatten so langsam wieder in die