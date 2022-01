Sie können die Sportler des Jahres 2021 in Niedersachsen werden

Ist eine der Kandidatinnen für die Wahl zur Sportlerin des Jahres 2021 in Niedersachsen: die Lingenerin Julia Krajewski. Sie wurde in Tokio Olympiasiegerin im Vielseitigkeitsreiten.,

imago-images.de/Franz Waelischmiller

Delmenhorst. Fünf Kandidatinnen, fünf Kandidaten und fünf Mannschaften, die in den vergangenen Monaten für Aufsehen gesorgt haben, stehen zur Wahl der „Sportler des Jahres 2021“ in Niedersachsen.

Ein olympisches Jahr geht vorüber und Sportler haben wieder weltweit ihr Können unter Beweis gestellt. Wer hat in den vergangenen Monaten am meisten begeistert? Jeweils fünf Kandidatinnen, Kandidaten und Teams nehmen an der „Wahl zur Sportl