Handballer der HSG Hude/Falkenburg kommen nicht in Schwung

Die Landesklassen-Handballer der HSG Hude/Falkenburg haben in der Saison 2021/22 erst einen Sieg gefeiert – den allerdings gegen eine Spitzenmannschaft.

Symbolbild: imago images/Zink

Hude/Falkenburg. Die Handballer der HSG Hude/Falkenburg sind in der Saison 2021/22 der Landesklasse noch nicht in Schwung gekommen. Ihren bisher einzigen Sieg feierten sie gegen den damaligen Spitzenreiter.

Die Handballer der HSG Hude/Falkenburg waren guter Dinge in die Saison 2021/22 gestartet. Ziel war es, in der Landesklasse eine ordentliche Rolle zu spielen. Doch nach gutem Beginn erschwerten die Sperrung der Halle am Huder Bach und Person