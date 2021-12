Für die weibliche C-Jugend der TS Hoykenkamp mit Maylin Swatschina (rechts) kommt die Winterpause in der Oberliga nach vier Niederlagen in Serie gerade richtig.

Rolf Tobis

Hoykenkamp. Verletzungsgeplagte C-Jugend-Mädels der TS Hoykenkamp verlieren ihr letztes Oberliga-Duell vor der Winterpause gegen Bremervörde deutlich. Nach jetzt vier Pleiten in Folge herrscht trotzdem keine Untergangsstimmung.

Keine Punkte im letzten Spiel vor der Winterpause, Probleme in der Abwehr und mit Blick auf die Personaldecke – aber den Kopf in Sand stecken will Thorsten Stürenburg deswegen nicht. Im Gegenteil, er bleibt optimistisch. Seine C-Jugend