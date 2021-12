Was beim TV Neerstedt in dieser Saison gut und was schlecht läuft

Eike Kolpack (am Ball) überwintert mit Handball-Verbandsligist TV Neerstedt im oberen Tabellendrittel.

Rolf Tobis

Neerstedt. Nach acht Spielen in der Handball-Verbandsliga ist der TV Neerstedt Fünfter. Trainer Andreas Müller zieht zum Jahresende ein Zwischenfazit.

So richtig zufrieden ist Andreas Müller mit den vergangenen Monaten nicht. Was aber nicht bedeuten soll, dass er absolut unzufrieden ist mit der bisherigen Saison des TV Neerstedt in der Handball-Verbandsliga. „Wir sind gut in die