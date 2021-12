Die B-Jugend-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg um Jette Wöhler (beim Wurf) haben ihr Oberliga-Heimspiel gegen den TV Oyten gewonnen.

Rolf Tobis

Hude. Die B-Jugend-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg haben gegen TV Oyten den ersten Oberliga-Sieg seit Monaten gefeiert. Das sagt das Trainerteam.

Manchmal braucht es nur ein bisschen Zeit. So wie am Donnerstag in der Huder Jahnhalle. Dort haben die B-Jugend-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg mit einem 29:22 (14:10) den ersten Oberliga-Heimsieg der Saison 2021/22 und den zweiten