SC Wildeshausen nimmt drei weitere Akteure in Hall of Fame auf

In Reih und Glied: die geehrten Wildeshauser Vereinsmitglieder entsprechend der Reihenfolge ihrer Trikots an der Hallendecke. Neu hinzugekommen sind Gerrit Finke, Arne Tschöpe und Edward Brouwer. Detlef Mentel wurde bereits 2017 aufgenommen.

SC Wildeshausen

Wildeshausen. In der Halle an der Wildeshauser St.-Peter-Straße hängen nun vier Basketball-Trikots an der Decke, drei davon kamen kürzlich neu hinzu. Zahlreiche Gäste gratulierten den frischen „Hall of Famern" des SC Wildeshausen.

Die Basketballer des SC Wildeshausen haben drei weitere Akteure in ihre vereinseigene Hall of Fame aufgenommen. In einer groß angelegten Laudatio in der St.-Peter-Halle wurden kürzlich die Trikots von Gerrit Finke, Arne Tschöpe und Edward B