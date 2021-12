Die Spieler des Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst bestreiten am 6. Februar 2022 ein Testspiel gegen ein U19-Team.

Delmenhorst. Die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst bestreiten im Februar 2022 ein Testspiel und für Jahns Frauen steht ein Nachholtermin für das Spiel gegen Bremen II fest. Es gibt Neuigkeiten aus der Fußball-Szene.

SV Atlas testet beim JFV Nordwest. Regionalligist SV Atlas, der sich am 11. Dezember den Verbleib in er Regionalliga Nord gesichert hat, bestreitet am Sonntag, 6. Februar, 13.30 Uhr, ein Testspiel bei der U19-Mannschaft des JFV Nordwe