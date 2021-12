Freuen sich über die Planungssicherheit, die der 1:0-Sieg über die U23 des SV Werder dem Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst gebracht hat: Bastian Fuhrken (links), Leiter Leistungsfußball, und Manfred Engelbart, 1. Vorsitzender.

Klaus Erdmann

Delmenhorst. Atlas Delmenhorst tritt auch in der Saison 2022/23 in der Fußball-Regionalliga an. Die Vorstandsmitglieder Manfred Engelbart und Bastian Fuhrken erklären, was dies für den Verein bedeutet und warum sie sich auf die Meisterrunde freuen.

Ein paar Tage zum Genießen werden sie sich beim SV Atlas Delmenhorst gönnen. „Das war unglaublich, einfach überragend“, schwärmte Manfred Engelbart, 1. Vorsitzender des Vereins, noch am Montag von dem 1:0 (0:0)-Heimsieg über