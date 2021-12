Die Delmenhorster Kegelteams können die Saison 2021/22 wie geplant austragen. (Symbolbild)

imago images/Eibner

Delmenhorst. Der niedersächsische Keglerverband will die laufende Saison am 16. Januar des nächsten Jahres fortsetzen. KSG Delmenhorst verteidigt in der Verbandsoberliga der Herren trotz der ersten Niederlage die Tabellenspitze.

Für die Mannschaften des Sportkegler-Vereins (SKV) Delmenhorst und Umgebung besitzen die Spielpläne der Saison 2021/22 weiterhin Gültigkeit. Das hat Dieter Sebastian bestätigt, der beim Keglerverband Niedersachsen als 1. Sportwart, Fachwart