Freute sich über einen Sieg in Aachen: Moritz Baum, Springreiter des RC Hude. Er war dort mit der Stute All in erfolgreich.

Michael Baum

Hude/Aachen. Moritz Baum, Springreiter des RC Hude, bot in den Prüfungen des Turniers "Aachen Youngstars 2021" starke Leistungen. Er feierte sogar einen Sieg.

In der Stadt, in der eines der bekanntesten Reitturniere in Deutschland ausgetragen wird, ist Moritz Baum erfolgreich gewesen: in Aachen. Der Springreiter des RC Hude träumt davon, irgendwann dort am CHIO teilzunehmen, jetzt hat e