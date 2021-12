Kann Atlas auch den SV Werder Bremen II aus dem Weg räumen? Julian Stöhr (rechts) macht gegen Jeddeloh schon mal vor, wie es geht.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Am Samstag entscheidet sich, ob Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst in die Auf- oder in die Abstiegsrunde muss. Ein Sieg reicht sicher für die Aufstiegsrunde, aber die Hürde könnte nicht höher sein.

Bei der Frage nach der Anspannung vor dem wichtigsten Spiel des Jahres 2021 antwortet Key Riebau mit einer etwas unerwarteten, aber im Nachhinein ebenso richtigen Interpretation: „Es ist wichtig, dass sie überhaupt da ist. Sie ist natürli