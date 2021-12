Deutscher Meister im E-Dart: Die Avengers mit (hinten von links) Axel Herbst, Stefan Kahler, Christian Hein, Jörg Soyke, Oliver Harbers und Danny Baseler. Vorne Stefan Grobbin.

Herbst

Kalkar/Delmenhorst. Sieben Spieler aus Delmenhorst und umzu holten sich in Kalkar die Deutsche Meisterschaft im E-Dart. Das Team tritt als „Avengers“ an und ist auch in der höchsten Liga des Hanseatischen Dart Sport Verbandes erfolgreich.

Wer kennt sie nicht, die klassischen Dartautomaten mit den blau-roten Feldern, die heute immer noch in der ein oder anderen Kneipe zu finden sind. Im Gegensatz zum Steeldart, das aus dem TV mittlerweile bekannt sein dürfte, braucht es hier