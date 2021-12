Musste in Hannover früh das Feld verlassen und wird dem SV Atlas wohl länger nicht zur Verfügung stehen: Philipp Eggersglüß (links), hier im Duell mit Bastian Schaffer vom SSV Jeddeloh.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Verletztenliste des SV Atlas wird vor dem wohl wichtigsten Spiel in diesem Jahr noch länger: Verteidiger Philipp Eggersglüß zog sich am Sonntag in Hannover eine schwere Verletzung zu. Kristian Taag ist angeschlagen.

Nächste Hiobsbotschaft vor dem allesentscheidenden letzten Vorrundenspiel in der Fußball-Regionalliga Nord: Wie der SV Atlas Delmenhorst heute bekannt gab, hat sich Verteidiger Philipp Eggersglüß am Sonntag im Spiel beim HSC Hannover (