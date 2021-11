Winterpause 2021/22 in Landes- und Bezirksligen wird vorgezogen

Im Fußball-Bezirk Weser-Ems wurden alle Spiele des Jahres 2021 abgesetzt. (Symbolbild)

dpa/Friso Gentsch

Delmenhorst. Die Mannschaften aus dem Fußball-Kreis Oldenburg-Land/Delmenhorst in der Landes- und der Bezirksliga sind vorzeitig in der Winterpause 2021/22. Am Montagabend wurde alle noch offenen Partien des Jahres 2021abgesetzt.

Die Landesliga-Fußballer des VfL Wildeshausen hätten am Sonntag, 5. Dezember, ihr letztes Punktspiel des Jahres 2021 austragen sollen. Dazu wird es nicht kommen. Am Montagabend bekam ihre Partie gegen Sparta Werlte im offiziellen Internetpo