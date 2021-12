Sören Dreier vom TV Hude war mit seinem Abschneiden beim Bundesranglistenturnier nicht zufrieden.

Rolf Tobis

Refrath (Nordrhein-Westfalen). In seinem ersten Jahr in der Altersklasse „Jungen U18“ hat es für Sören Dreier vom TV Hude bei der Top 24-Bundesrangliste nicht für einen Sprung in die Endrunde gereicht. Das Tischtennis-Talent landete auf Platz 17.

Für Hudes Herren-Oberligaspieler Sören Dreier waren die „Top 24“ im erlauchten Kreis der deutschen Nachwuchselite der erwartet harte Prüfstein. Der 16-Jährige konnte an den zwei Turniertagen in Refrath (Nordrhein-Westfalen) nicht seine opti