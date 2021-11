In den Ligen der Handballregionen Oldenburg und Bremen ruht der Spielbetrieb. (Symbolbild)

imago images/pmk

Delmenhorst/Landkreis. In den Handball-Ligen, für die die Handballregionen Oldenburg und Bremen zuständig sind, ruht der Spielbetrieb. Das hat der Handball-Verband Niedersachsen mitgeteilt.

In den Handball-Ligen auf Regionsebene werden im Jahr 2021 keine Punktspiele mehr ausgetragen. Das hat der Handball-Verband Niedersachsen am Montag mitgeteilt. Betroffen davon sind alle Klassen von der Regionsoberliga an abwärts. Acht