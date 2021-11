Das Wildeshauser Siegerduo Robin Landgraf (2. von links) und Philipp Finger, rechts Michael Koch aus dem NFV-Kreisvorstand und links Hannes Theile vom Ausrichter TSV Großenkneten.

Ronja Oltrogge/NFV

Großenkneten. Der VfL Wildeshausen und der VfL Stenum haben sich bei einem eFootball-Turnier des NFV für das Landesfinale qualifiziert. In Großenkneten trafen die beiden Finalisten auch schon in der Gruppenphase aufeinander.

Erfolgreicher Tag an der Konsole für das Wildeshauser Duo Robin Landgraf und Philipp Finger: Es setzte sich am Wochenende beim eFootball-Qualifikationsturnier des NFV-Kreises Oldenburg-Land/Delmenhorst in Großenkneten durch. Damit darf es n