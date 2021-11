Jonas Schrader hat sich mit dem TV Hude III in der Landesliga Weser-Ems an die Spitze gesetzt (Archivfoto).

Rolf Tobis

Sande/Dinklage . Die Tischtennis-Herren vom TV Hude III haben in der Landesliga ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Sie feierten mit einem 9:4 beim TuS Sande und einem 9:1 beim TV Dinklage zwei überzeugende Auswärtssiege.

Manchmal kommt es besser als man denkt: Die Tischtennisspieler des TV Hude III hatten am Wochenende in der Landesliga natürlich auf die maximale Punktausbeute gehofft. Da sie am Doppelspieltag in beiden Begegnungen sogar ziemlich glatt durc