Viel Diskussionsstoff: Das Duell zwischen dem SV Atlas und BSV Rehden bot wenig spielerische Highlights, dafür einige Scharmützel.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Der SV Atlas ist Spitzenreiter in einer Kategorie, in der niemand Spitzenreiter sein möchte: Bei den Spielstrafen. Auch am Samstag gegen den BSV Rehden kam wieder eine hinzu, die letztlich zwei wichtige Punkte kostete.

Frust, Wut und Enttäuschung. All das stand den Spielern und Funktionären des SV Atlas Delmenhorst beim Gang in die Kabine ins Gesicht geschrieben. Der Fußball-Regionalligist hatte sein Heimspiel gegen den BSV Rehden am Samstagnachmittag zwa