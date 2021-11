SV Atlas lässt sich Sieg in der 94. Minute noch aus der Hand nehmen

Schwächung für Delmenhorst: Dimitrios Ferfelis wurde im Heimspiel gegen den BSV Rehden in der 57. Minute des Feldes verwiesen.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Fußball-Regionalligist SV Atlas Delmenhorst hat es am Samstag verpasst, einen vorzeitigen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. In Unterzahl fing sich Atlas gegen den BSV Rehden in der 94. Minute noch den Ausgleich.

Am Ende war die Stimmung im Lager des Fußball-Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst so wie das Wetter am Samstagnachmittag: mies. Bei Dauerregen hatten die Delmenhorster gegen den BSV Rehden 94 Minuten lang geführt und dabei sogar etwas übe