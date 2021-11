Jörg Rademacher (rechts), Trainer der Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst, und seine Mannschaft gastieren beim HC Bremen.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst müssen beim HC Bremen antreten. Der Verband stimmte einer Verlegung des Spiels, anders als die Gastgeber, nicht zu.

Obwohl der Handball-Oberligist HSG Delmenhorst um eine Verlegung des Spiels gebeten und Gegner HC Bremen diesem Wunsch entsprochen hatte, müssen die Delmenhorster an diesem Samstag, 27. November, ab 19.30 Uhr in der Halle am Jakobsberg in