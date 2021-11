Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg um Malin Blankemeyer (beim Wurf) empfangen den TV Dinklage.

Rolf Tobis

Ganderkesee. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg empfangen den TV Dinklage in der Halle am Steinacker in Ganderkesee. Ihr Trainer Lars Osterloh erwartet, dass der Abwehr alles abverlangt wird.

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg erwarten am Sonntag, 28. November, das auf Tabellenplatz sieben rangierende Team des TV Dinklage. Die Partie wird um 16.30 Uhr in der Halle am Steinacker in Ganderkesee angepfiffen. „Mit