Die Landesliga-Tischtennisspieler des TV Hude III sind in zwei Auswärtsspielen gefordert. (Symbolbild)

imago images /Eibner-Pressefoto

Hude. Die Tischtennisspieler vom TV Hude III bestreiten an diesem Wochenende zwei Punktspiele. Am Freitagabend bei Kellerkind TuS Sande und Samstag beim TV Dinklage.

Der Aufsteiger TV Hude III steuert deutlich in Richtung Hinrundenfinale 2021/22 in der Tischtennis-Landesliga. Drei Partien müssen die Spieler um Kapitän Cedric Meißner im Jahr 2021 noch bestreiten. Um in der Rückrunde weiter im Rennen um d