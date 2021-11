Dieter Dreye und die Tennisherren 60 des DLW-Sportvereins Delmenhorst verloren ihr Oberliga-Auftaktspiel beim TC SW Steterburg mit 2:4.

Rolf Tobis

Delmenhorst. In der Tennis-Oberliga starten die Herren 60 des DLW-Sportvereins Delmenhorst mit einem 2:4 beim TC SW Steterburg in die Saison. Die Herren 75 des Huder TV kassieren in Hannover ein 0:6, die Herren 30 verlieren kampflos.

In der Tennis-Oberliga der Herren 60 hat die Mannschaft des DLW-Sportvereins ihr Auftaktspiel beim TC SW Steterbug mit 2:4 verloren. Dabei lag eine Punkteteilung im Bereich des Möglichen. Ein weiterer Oberligist, die Herrenmannschaft 75 des