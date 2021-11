Das Landesligateam des ABC Delmenhorst um Marc Scholz peilt den Aufstieg an.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Bowlingspieler des ABC Delmenhorst haben in Braunschweig überragende Leistungen geboten: Der Landesligist feierte neun Siege in neun Spielen. Das ABC-Frauenteam überzeugte in Moormerland.

„Ich weiß nicht, ob überhaupt schon einmal jemand neunmal gewonnen hat“, überlegte Christian Knospe, der seit vielen Jahren an der Spitze des Bowlingverbandes Niedersachsen steht und zudem als Vorsitzender des ABC Delmenhorst fung