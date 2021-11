Bastian Fuhrken, Leiter Leistungsfußball des SV Atlas Delmenhorst (vorne, mit Co-Trainer Malte Müller und Trainer Key Riebau), lobt den Teamgeist innerhalb der Regionalliga-Fußballer des Vereins.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die Fußballer des SV Atlas Delmenhorst kommen der Meisterrunde der Regionalliga Schritt für Schritt näher. Doch nicht nur deshalb ist Bastian Fuhrken, Leiter Leistungsfußball, "megastolz".

Es war am 23. Oktober, als Key Riebau, Trainer der Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst, den Begriff „Endspiele“ für das Restprogramm seiner Mannschaft in der Qualifikationsrunde der Regionalliga Nord erstmals verwendete. An