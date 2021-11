Einer von seinen zwei Treffern: Großenknetens Yannick Bauer überwindet hier in der zweiten Zwischenrunde des Kreispokals Ganderkesees Keeper Emre Somuncu. Großenkneten gewann am Ende mit 4:0.

Rolf Tobis

Ganderkesee/Landkreis. Nach der zweiten Zwischenrunde des Kreispokals Oldenburg-Land/Delmenhorst beginnt für einige Vereine nun die Winterpause. Ein Dutzend anderer muss aber am kommenden Sonntag noch mal ran.

Die Erleichterung über den Gang in die Winterpause ließ die Enttäuschung über das Ausscheiden im Fußball-Kreispokal Oldenburg-Land/Delmenhorst schnell in den Hintergrund rücken. Der TSV Ganderkesee hatte sich am Sonntag mit einem 0:4 (0:3)