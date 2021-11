TV Hude II zieht beim Auswärtssieg in Jever an einem Strang

Verschnaufpause und Lagebesprechung: Marco Stüber (links) und Christopher Imig vom TV Hude II waren am Wochenende in Jever erfolgreich.

Rolf Tobis

Jever. In der Verbandsliga Nord haben sich die Tischtennisspieler vom TV Hude II zum richtigen Zeitpunkt gesteigert. Nach zuletzt zwei unbefriedigenden Vorstellungen gewannen die Huder beim MTV Jever II mit 9:7.

In einer in diesem Jahr engen Verbandsliga mit breitem Mittelfeld kann sich kaum eine Mannschaft in Sicherheit wiegen. Etwas Distanz zum Abstiegsrelegationsplatz hat sich am Wochenende der TV Hude II mit seinem Sieg bei Tabellennachbar MTV