Gegen Oldenburg in zwei Einzeln erfolgreich, im Doppel dagegen nicht: Marc Engels vom TV Hude III (Archivfoto).

Rolf Tobis

Hude. Die Tischtennisspieler des Landesligisten TV Hude III sind nach ihrem 4:9-Fehltritt in Hundsmühlen wieder in der Spur. Mit einem 9:3-Heimsieg gegen Schwarz-Weiß Oldenburg II bleibt der TVH Mitglied in der Spitzengruppe.

Der Frust des 4:9-Ausrutschers bei einem direkten Konkurrenten um die Spitzenplätze hat beim TV Hude III nicht lang angehalten. Gegen Schwarz-Weiß Oldenburg II wurden die Ärmel hochgekrempelt und beim klaren 9:3-Sieg mögliche Zwei