Der SV Atlas bejubelte den Treffer, der ihm letztlich einen Punkt einbrachte: Philipp Eggersglüß (Zweiter von links) hatte die Delmenhorster beim VfB Oldenburg in Führung gebracht. Der Spitzenreiter glich kurz vor Schluss aus.

Lars Pingel

Oldenburg. Die Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delmenhorst haben beim Spitzenreiter VfB Oldenburg einen wichtigen Punkt geholt. Sie rückten auf den vierten Tabellenplatz vor.

Key Riebau blickte am Sonntag, am späten Nachmittag, noch ein wenig in die unmittelbare Zukunft. „Es sind noch neun Punkte zu vergeben. Wir wissen um die Schwere der Aufgaben“, sagte der Trainer der Regionalliga-Fußballer des SV Atlas Delme