Die Landesliga-Handballer der TS Hoykenkamp um Jan Fischer (beim Wurf, im Spiel gegen die HG Jever/Schortens) peilen ihren vierten Heimsieg der Saison 2021/22 an.

Rolf Tobis

Hoykenkamp. Die Landesliga-Handballer der TS Hoykenkamp wollen ihren Heimnimbus gegen Tura Marienhafe wahren. Sie haben gegen das Gästeteam zudem etwas gutzumachen.

Genau drei Wochen und einen Tag wird die bisher einzige Niederlage, die die Landesliga-Handballer der TS Hoykenkamp in der Saison 2021/22 kassiert haben, an diesem Sonntag, 21. November, alt sein. Ab 16 Uhr hat das Team um Spielertrainer An