Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg um Amelie Bredehorst treten bei der SG Neuenhaus/Uelsen an.

Rolf Tobis

Uelsen. Premiere: Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg treffen zum ersten Mal auf die SG Neuenhaus/Uelsen.

Bis fast an die holländische Grenze geht die Reise der Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg an diesem Samstag. Ab 17.30 Uhr werden sie in der Halle am Eschweg 7 in Uelsen gefordert. Diese ist die Heimspielstätte der SG Neuenhaus