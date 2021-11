Tischtennisteams des TV Hude sind an diesem Wochenende in der Ober-, Verbands- und Landesliga gefordert. Hude I und Hude III treten zu Hause an. (Symbolfoto)

imago images/Eibner-Pressefoto

Hude. Die Oberliga-Tischtennisspieler des TV Hude I wollen in eigener Halle einen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Auch das Verbands- und das Landesligateam sind am Wochenende gefordert.

Die drei Teams des TV Hude, die in der Saison 2021/22 in Tischtennis-Leistungsklassen um Punkte kämpfen, sind an diesem Wochenende gefordert. Die Oberliga-Mannschaft möchte am Samstag gegen den SC Hemmingen-Westerfeld mit dem Rückenwind&nbs