Sie versuchten alles, erzielten aber kein Tor: die A-Junioren-Fußballer des JFV Delmenhorst um Noel Kabasch (vorn). So kam der Bezirksliga-Spitzenreiter gegen den JFV Cloppenburg II mit Timo Falkenberg nicht über ein 0:0 hinaus.

Rolf Tobis

Delmenhorst. Die A-Junioren-Fußballer, die mit fünf Siegen in Folge in die Bezirksliga-Saison gestartet waren, mussten sich gegen den JFV Cloppenburg mit einem Remis begnügen. In der Landesliga der Männer bestätigte der VfL Wildeshausen seinen Ruf als "Remis-König",

JFV Delmenhorst erstmals nicht siegreich. In der Gruppe Nord der Bezirksliga II haben die A-Junioren des Jugendfördervereins (JFV) Delmenhorst nach fünf Dreiern aus den ersten fünf Punktspielen erstmals nicht als Sieger das Feld verlassen.