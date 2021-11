Hat für eine Überraschung gesorgt: Moritz Marks, Tischtennissspieler des TV Hude. Er wurde Bezirksmeister der Jungen 18.

Rolf Tobis

Jever/Mühlen. Moritz Marks und Heinz von Hagen, Tischtennisspieler des TV Hude, sind Bezirksmeister 2021 geworden. Marks war im Jugend-Turnier in Jever erfolgreich, von Hagen in dem der Senioren in Mühlen.

Aktive aus der Tischtennis-Spielgemeinschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land haben bei den Bezirksmeisterschaften 2021 einige Medaillen abgeräumt. Die Ausbeute bei der Jugend (eine Goldmedaille) in Jever fiel allerdings dünner aus. Die Sen