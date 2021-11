Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst und der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg haben sich mit einem Unentschieden gestrennt. (Symbolbild)

imago images/Sportfoto Zink

Delmenhorst. Das Derby zwischen den Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst und der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg endete unentschieden. Die Gäste lagen lange in Führung.

Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Delmenhorst sind in der Saison 2021/22 weiter unbesiegt, die der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg haben ihren ersten Punkt gewonnen. Das ist die Bilanz nach einem umkämpften Derby in der Stadionhalle, in