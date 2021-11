Ball im Tor, Fahne oben: Der Treffer von Hudes Christian Nordbruch im Spiel gegen den Harpstedter TB wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Rolf Tobis

Delmenhorst/Landkreis. Der TV Jahn Delmenhorst gibt sein Spiel in Großenkneten in sieben Minuten aus der Hand und muss in der Tabelle etwas abreißen lassen. Derweil setzt sich ein Trio ab – so lief der 18. Spieltag in der Fußball-Kreisliga.

Lange sah es für den FC Hude II und den TV Jahn Delmenhorst am 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga gegen zwei Spitzenteams ganz gut aus – der K.o. kam spät, die Gründe dafür waren unterschiedlich. Während die Huder Reserve bis zur 58. Minute